Ostaggi del maxi cantiere: "Viabilità nel caos alla Pace"

Macerata, 5 aprile 2025 – “Laè tremenda. Con i lavori abbiamo disagi fortissimi, vorremmo che il Comune provvedesse almeno ad abbattere il murettofine di via Zorli, creando un senso unico agevole”. I residenti dell’area interessata dal più grandepost sisma chiedono con forza modificheper rendere più facili accesso e uscita da via Zorli, su cui la strada al momento è a doppio senso di marcia. Lì passano sia i residenti della via che i mezzi pesanti del. A via Zorli si accede e si esce da un’unica strada, in forte pendenza, che incrocia via Pantaleoni poco prima del semaforo posto a regolare il suo senso unico. I residenti hanno costituito un comitato, formato da 130 persone, che vuole, con le parole del presidente Silvano Angeletti, che “il Comune trovi una soluzione.