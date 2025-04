Ilgiorno.it - Dopo la condanna di Toffaloni a Brescia. Piazza Fontana è senza verità, Aldo Giannuli: a Milano forti pressioni

, 5 aprile 2025 –, politologo, esperto di servizi segreti e consulente di diverse Procure, in passato ha cooperato con i magistrati di(per la strage didella Loggia) e di(per la bomba di). “Della pista suho sentito parlare ai tempi della mia collaborazione, ma non ne ho seguito l’evoluzione”. A lui però chiediamo di spiegare perché a, pur fra mille ostacoli e l’infinito tempo di oltre cinquant’anni, si sia trovata unaprocessuale, ancora parziale, mentre aconquesto non è avvenuto. Asono stati più bravi o più fortunati? Asi è arrivati a un risultato concreto perché, per paradosso, quella è una realtà protetta dalla sua relativa marginalità. In una realtà come quella i magistrati sentono meno