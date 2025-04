Ilgiorno.it - Dazi Usa e accordo Mercosur, l’allarme di Coldiretti: meno export e più tarocchi

Mortara, 5 aprile 2025 – Con i nuoviimposti da Donald Trump è a rischio l’di cibo pavese negli Usa aumentato del 50% negli ultimi dieci anni. Il tema è stato al centro del convegno “e agricoltura: minacce globali, sfide locali”, organizzato dallaa Mortara. Dal 2014 ad oggi le esportazioni di cibo e bevande pavesi negli Stati Uniti è passato dadi 6,5 a oltre 9,5 milioni di euro. Le preoccupazioni ora sono legate al fatto che le nuove tariffe aggiuntive si traducano in un aggravio di costi per i consumatori statunitensi, con un calo delle vendite che danneggerà le imprese italiane, oltre a incrementare il fenodell’italian sounding. Secondo una stima, infatti, con l’introduzione delo al 20% su tutti i prodotti agroalimentari Made in Italy, il rincaro che graverebbe sui cittadini Usa sarebbe di 1,6 miliardi di euro.