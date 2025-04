Quotidiano.net - Dazi, il caso di San Marino: tariffe solo al 10%. Ma non ci sarà l’esodo

San, 5 aprile 2025 – ??????Anche la piccola Repubblica di Sannon è sfuggita aidi Donald Trump. Ma con un buono ’sconto’ rispetto Italia ed Europa. Per il Titano varràl’imposizione minima, il 10%. Un vantaggio, almeno sulla carta, per le aziende sammarinesi che, però, non hanno certamente negli Stati Uniti il principale interlocutore a livello commerciale. Ma gli Usa sono pur sempre il primo mercato, dopo l’Italia. Le aziende sammarinesi esportano oltreoceano: direttamente circa 54 milioni di euro (2024), indirettamente, attraverso filiere e clienti italiani ed europei, molte decine di milioni in più. “Siamo in una fase preliminare e monitoriamo l’evolversi della situazione – ci va cauto il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari –, consapevoli che si tratta di decisioni unilaterali che potrebbero subire modifiche.