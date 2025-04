Liberoquotidiano.it - "Quel suo sorriso". Bocchino spiana la giudice Albano da Formigli

"Sarebbe pronta a sedersi di fronte al ministro Nordio? E cosa gli chiederebbe?". La domanda di Corradotrova la pronta risposta di Silvia, ospite in studio a Piazzapulita su La7: "Certo che sarei pronta e gli chiederei di fare le riforme che servono per rendere efficiente ed efficace la giustizia. Processi più veloci, personale amministrativo, magistrati in più, revisione della geografia giudiziari e aumento dell'organico". "Invece abbiamo separazione delle carriere e limiti dei tempi per le intercettazioni", interviene. "Sicuramente non rendono più efficiente la giustizia.", risponde la presidente di Magistratura democratica, il sindacato interno alle toghe più di sinistra e vicino al Pd. "A cosa servono allora?", insiste. "Il governo ha delle idee,lo che ha dichiarato in questo periodo quando ha agitato la riforma della giustizia è arrivato quando sono arrivate delle decisioni sgradite", risponde la magistrata.