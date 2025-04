Lanazione.it - Alluvione, la truffa social: “La mia identità rubata per chiedere soldi”

Firenze, 5 aprile 2025 – Hanno rubato la sua, le sue foto, persino quella del cuginetto di appena un anno. E con quelle immagini, scattate nei giorni più drammatici dell’del novembre 2023 a Campi Bisenzio, hanno creato un falso profilo Facebook per attirare like, condivisioni e soprattutto. In che modo? Sponsorizzando, come anticipato ieri dal nostro giornale, siti e applicazioni di gioco online. È successo a Letizia Bottai, 26 anni, fiorentina, che era andata come volontaria a spalare il fango in una casa allagata a Campi Bisenzio. Qualcuno ha scaricato quelle immagini dalla Rete e le ha usate per costruire un racconto straziante, ma falso, pubblicato su un account chiamato ’Maria Bottai’. “Il 27 marzo – racconta Letizia – mi hanno scritto alcuni amici: ‘C’è una che si spaccia per te.