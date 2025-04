Via Pieve Sant’Andrea | ora la strada provvisoria poi i lavori di ripristino

lavori per la realizzazione di un percorso viario provvisorio lungo via Pieve Sant’Andrea. Le operazioni, portate avanti da Area Blu, hanno come obiettivo quello di ripristinare rapidamente il collegamento con l’omonima frazione collinare. La strada in questione, già colpita duramente dalle precedenti alluvioni, ha riportato crepe notevoli a causa delle forti piogge del mese scorso, al punto che la minaccia di una frana aveva costretto 35 persone ad abbandonare le rispettive abitazioni. L’intervento, che ha un quadro economico complessivo di circa 150mila euro, di cui 100mila destinati ai lavori, prevede un tracciato in gran parte pianeggiante, modellato per ridurre al minimo i movimenti di terra. Il nuovo percorso sarà collocato a monte della strada esistente e presenterà una pendenza verso monte, dove sarà realizzato un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque piovane. Ilrestodelcarlino.it - Via Pieve Sant’Andrea: ora la strada provvisoria, poi i lavori di ripristino Leggi su Ilrestodelcarlino.it Imola, 5 aprile 2025 – Al via, dopo le analisi tecniche dei giorni scorsi, iper la realizzazione di un percorso viario provvisorio lungo via. Le operazioni, portate avanti da Area Blu, hanno come obiettivo quello di ripristinare rapidamente il collegamento con l’omonima frazione collinare. Lain questione, già colpita duramente dalle precedenti alluvioni, ha riportato crepe notevoli a causa delle forti piogge del mese scorso, al punto che la minaccia di una frana aveva costretto 35 persone ad abbandonare le rispettive abitazioni. L’intervento, che ha un quadro economico complessivo di circa 150mila euro, di cui 100mila destinati ai, prevede un tracciato in gran parte pianeggiante, modellato per ridurre al minimo i movimenti di terra. Il nuovo percorso sarà collocato a monte dellaesistente e presenterà una pendenza verso monte, dove sarà realizzato un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque piovane.

