Lapresse.it - Separazione carriere, Csm boccia riforma: “Veicola idea di toghe non imparziali”

Il Csmladella giustizia per ladellein magistratura. Due le delibere discusse oggi dal plenum di Palazzo Bachelet, e la più votata, con 24 preferenze, è stata quella proposta in commissione dai togati Antonello Cosentino (Area), Roberto D’Auria (Unicost), Eligio Paolini (Magistratura Indipendente), Roberto Fontana (indipendente) e dal laico in quota Pd Roberto Romboli.“Non può non osservarsi – si legge nel documento, che nella sesta commissione aveva ricevuto cinque voti su sei – come impostare la questione delladellein termini di necessità costituzionale , o anche di stringente opportunità, rischi dire l’per cui la magistratura giudicate presenta, oggi, deficit di terzietà e dità: un’che, tuttavia , non sembra trovare riscontro nell’esperienza concreta, sol che si pensi che, come da più parti osservato, in più del 40% dei casi le decisioni giudiziarie non confermano l’ipotesi formulata dalla pubblica accusa con l’esercizio dell’azione penale”.