Secoloditalia.it - Sciacalli rossi scatenati per la morte di Jean-Marie Le Pen. “Ballano sulla sua tomba” (Video)

«Una certa sinistra è da sempre corrosa da un virus infame: salvo eccezioni sempre più rare, per loro l’avversario politico rimane un nemico da abbattere», denuncia Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento europeo. Il riferimento è al giubilo andato in scena nelle piazze francesi dopo ladiLe Pen, simbolo indiscusso del Front National. A Parigi, Lione e Marsiglia, centinaia di manifestanti si sono radunati non per un tributo alla memoria, ma per festeggiare con cori, danze e cartelli sprezzanti. Un vero e proprio banchetto sul cadavere del loro storico rivale, con tanto di champagne.Paris : des militants de gauche ouvrent le champagne pour célébrer la mort deLe Penpic.twitter.com/yM7MP65413— Fdesouche.com est une revue de presse (@FDesouche) January 7, 2025Le Pen è morto, la sinistra festeggia come fosse Capodanno«Buon anno, buona salute,Le Pen è morto», urlavano in massa i compagni a Place de la République, accompagnando l’indecente spettacolo con danze e fuochi d’artificio.