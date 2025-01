Anteprima24.it - San Giorgio Protagonista: “Anche sul commercio altro bluff dell’amministrazione Ricci, promesse elettorali non mantenute”

Tempo di lettura: 2 minuti“Premettiamo – scrivono i consiglieri Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno di San– che sappiamo bene come la crisi dellungo le strade del nostro centro urbano sia aggravata dalla continua erosione di fette di mercato da parte della crescita del settore delle vendite on line e della massiccia concorrenza messa in campo dai centri commerciali. Ma se a questo aggiungiamo i colpevoli inconvenienti occorsi durante i lavori per la riduzione delle criticità della rete fognaria cittadina, con il conseguente ritardo della riapertura della circolazione lungo viale Spinelli e via Roma, la mancanza del supporto della Giunta Comunale verso le attività vittime della crisi mediante deliberazioni “ad hoc” e una organizzazione degli eventi natalizi con molte ombre e pochissime luci, appare evidente che sostenere i costi e la competitività del mercato per le nostre attività sia diventata un’impresa ardua”.