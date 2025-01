Anteprima24.it - Rubano auto, presi dalla Polizia: il plauso alla categoria

Tempo di lettura: < 1 minutoL a segreteria Provinciale di UNARMA esprime il suoai militari della Compagnia Carabinieri e del Commissariato delladi Stato di Ariano Irpino per la brillante operazione eseguita nella nottata che li ha visti protagonisti nella e interminabile caccia di quattro malviventi dopo il furto di una Alfa Romeo Stelvio.“Come sempre, i nostri uomini e le nostre donne in divisa, quotidianamente mettono in pericolo la propria incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini. Questa è stata l’ennesima dimostrazione del loro impegno e senso del dovere. E’ ora che la politica faccia la propria parte la propria con fatti concreti che garantiscano alle forze di, angeli custodi di legalità, maggiori gratificazioni e riconoscimenti sia professionali che legali ed economiche.