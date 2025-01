Panorama.it - Renzi strepita ma voleva consegnare la cybersicurezza all’amico Carrai

Ogni mattina, in Italia, un lettore si sveglia e sa che troverà un’intervista di Matteosul Corriere della sera. Nelle scorse ore, sul sito del quotidiano di via Solferino, il fu Rottamatore si è bullato di aver fatto saltare, o per lo meno ritardare, l’accordo (senza gara, denuncia l’ex premier) da 1,5 miliardi di euro per l’utilizzo, da parte del governo italiano, della rete satellitare Starlink, di proprietà di Elon Musk. Un servizio che porterebbe a far viaggiare miliardi di dati sensibili sulla rete di un eccentrico miliardario sudafricano con incarichi di governo negli Stati Uniti.gode per il piccolo successo e trilla «È politica, ragazzi, po-li-ti-ca!». E sottolinea come certe battaglie le porti avanti solo lui. Colpisce che a preoccuparsi per la mancanza di trasparenza nell’affidamento dell’appalto miliardario (ma la conclusione dell’accordo è stata negata dal governo), sia un uomo che l’anno scorso ha incassato redditi per 3,2 milioni di euro provenienti in parte da conferenze, ma, soprattutto, da consulenze offerte a regimi non proprio democratici come l’Arabia Saudita o a società di altri Paesi non occidentali.