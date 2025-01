Bergamonews.it - Presente Prossimo, a Rovetta incontro con Franco Faggiani

. Sarà lo scrittore e giornalistail protagonista del quinto appuntamento del festival letterario, organizzato dal Sistema bibliotecario della Valle Seriana. Reporter nelle aree più calde del mondo, autore di manuali sportivi, guide, biografie e romanzi, da semprealterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna. L’è in programma sabato 11 gennaio alle 18 alla Sala Civica di Piazza Ferrari a.In dialogo con Maurizio Panseri, altrettanto appassionato di montagne,condurrà il pubblico in un viaggio tra le sue tante opere che ne fanno una delle voci più interessanti del panorama nazionale, soffermandosi in particolare sul suo ultimo libro, Basta un filo di vento, pubblicato da Fazi Editore nel settembre scorso.