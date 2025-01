Sport.quotidiano.net - Perugia, due volti in novanta minuti. Avvio da play out, ripresa da play off

Leggi su Sport.quotidiano.net

La stagione tra diverse ombre e poche luci delnon è dovuta alla condizione fisica. Condizionata sì dagli infortuni, ma stando ai numeri non dalla tenuta nel corso del match. Già, perché se ilavesse giocato solo i secondi tempi delle gare sarebbe con due piedi dentro ioff, mentre se le gare fossero finite nell’intervallo sarebbe pienamente coinvolto neiout. A questo punto ci sarà da rivedere gli approcci e magari anche qualche scelta compiuta dai due tecnici che hanno condizionato la prima parte di gara. Oggi il, dopo ventuno partite, è quattordicesimo in classifica con 24 punti. Al 45’ ilè sedicesimo in graduatoria con cinque vittorie, otto pareggi e otto sconfitte con nove gol fatti e sedici incassati. Di tenore sicuramente diverso l’andamento della