Roma 17 episodi di truffe ad anziani 25enne di Napoli arrestato con le accuse di estorsione aggravata truffa aggravata furto in abitazione sostituzione di persona e circonvenzione di persona incapace…

Roma scossa da un'ondata di truffe che ha coinvolto 17 anziani, con un 25enne di Napoli arrestato per estorsione, truffa, furto e circonvenzione. Un episodio che mette in luce la vulnerabilità delle vittime e l’efficacia delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini. Questa vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di vigilare e sensibilizzare sulle truffe ai danni dei più deboli. La sicurezza, ancora una volta, dipende anche dalla nostra attenzione quotidiana.

ROMA – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno dato

