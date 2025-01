Quotidiano.net - Papa condanna lo sfruttamento dei bambini e il lavoro minorile come 'piaga'

"Chiediamo la grazia di riscoprire il posto importante che ogni bambino occupa nel cuore di Dio, in modo da non essere complici degli abusi che vengono perpetrati contro di loro, marli fermamente". Lo ha detto ilnell'udienza generale. Poi ha sottolineato che ilè "una". Ancora oggi "sono troppi i piccoli costretti a lavorare. Ma un bambino che non sorride e non sogna non potrà conoscere né fare germogliare i suoi talenti. In ogni parte della terra ci sonosfruttati da un'economia che non rispetta la vita; un'economia che, così facendo, brucia il nostro più grande giacimento di speranza e di amore", ha sottolineato il Pontefice. Un cristiano "non può restare indifferente; non può accettare che sorelline e fratellini, invece di essere amati e protetti, siano derubati della loro infanzia, dei loro sogni, vittime delloe della marginalità", ha aggiunto.