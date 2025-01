Dilei.it - Paolo Bonolis lascia la Arcobaleno Tre di Lucio Presta ma resta a Mediaset

Leggi su Dilei.it

Un gigante della tv, un intrattenitore e per anni il nome di punta die di Rai.è a un punto di non ritorno della sua carriera, proprio quello in cui è chiamato a prendere le decisioni più importanti. E, a pochi giorni dall’ipotesi di un maxi rinnovo con l’azienda di Cologno Monzese, arriva anche il divorzio professionale dallaTre dinella quale ha militato per anni. Una scelta che apre nuovi scenari e altrettanti stimoli per il conduttore romano che sta per tornare in video con il suo Avanti un altro., l’annuncio dell’addio allaTre“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione, si interrompe oggi il mio rapporto con laTre. Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato e che ancora vi operano”, scrivesul suo Instagram per annunciare la fine del sodalizio lavorativo con l’agenzia di, che è stato al suo fianco per decenni.