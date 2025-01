Neymar di nuovo con Messi e Suarez? Sarebbe incredibile il calcio è pieno di sorprese

Leggi su Sportface.it

Lionel, Luis, ovvero la MSN, un trio che ha segnato la storia delmoderno con la maglia del Barcellona, tra il 2014 e il 2017. Una “sigla” iconica per un tridente d’attacco che ha fatto le fortuna dei blaugrana, incantando tifosi e appassionati di tutto il mondo. 110 partite giocate con tutti e tre gli interpreti contemporaneamente in campo, capaci insieme di segnare un totale di 228 gol: uno ogni 39 minuti, praticamente uno per tempo. Una macchina perfetta che ha trascinato il club catalano alla vittoria di dieci trofei, tra cui una Champions League, una Supercoppa Europea e due campionati. Sono passati oltre sette anni da quando la MSN si è sciolta, con il passaggio dial Psg, ma ora, sempre secondo il brasiliano, il trio potrebbe nuovamente formarsi.Lionel, Miami – Foto Kevin Terrell/Image of Sport/Sipa USA: “Dicon? Chissà.