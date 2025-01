Bergamonews.it - Nel weekend arriva il freddo artico: neve anche a quote basse

Leggi su Bergamonews.it

Si prospetta uninvernale, cone aria artica che farà congelare l’Italia. “Tempo dinamico nei prossimi giorni, con l’imminente arrivo di una nuova perturbazione tra giovedì e venerdì”: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega come “veloci piogge o rovesci sono previsti inizialmente sul Nord Italia, consulle Alpi in genere dagli 800-1200m. Successivamente qualche precipitazione interesseràil Centrosud e in modo plare il versante tirrenico (fenomeni più incisivi sull’alta Toscana), contestualmente ad un progressivo calo delle temperature ma conin Appennino in genere solo dallemedio-alte”. L’evento più rilevante tuttavia riguarda l’arrivo deltra ile la prima parte della prossima settimana: “Correnti di diretta estrazione artica dilagheranno infatti su buona parte dell’Europa centro-orientale, ma parte del pacchettointeresserà con buona probabilitàl’Italia entrando dalla porta della Bora e dell’Adriatico.