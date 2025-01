Puntomagazine.it - Napoli Borgo Sant’Antonio: evade dai domiciliari, arrestato

L'uomo di 33 anni, alla vista della Polizia, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo Nella notte tra il sei e il sette gennaio, la Polizia di Stato haun 33enne napoletano per evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, in viaAbate, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. A darne notizia una comunicazione della Questura di.I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando il motivo del tentativo di fuga. L'uomo, infatti, era sottoposto alla misura degli arrestiper reati in materia di stupefacenti.