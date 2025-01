Lanazione.it - Montecatini, Michele Zarrillo in concerto con ‘Cinque giorni da 30 anni’

Leggi su Lanazione.it

, 8 gennaio 2025 - Al Teatro Verdi di, venerdì 10 gennaio, ore 21.00,presenta il suo nuovo live per celebrare 30 anni dell’evergreen “Cinque”, amato anche dalle nuove generazioni. Con il“Cinqueda 30 anni”,festeggia tre decadi di un brano evergreen che non smette di conquistare intere platee e generazioni. A 30 anni dall’uscita (fu pubblicato per la prima volta a febbraio del 1994),’ non solo è tornato in auge, ma recentemente ha conquistato l’ennesimo Disco d’Oro. Scritta dallo stessoinsieme a Vincenzo Incenzo, il brano è uno dei più rappresentativi dell’intera carriera dell’artista, raggiungendo uno straordinario successo di vendite ed entrando di diritto tra i classici della canzone italiana.