Mister Movie | Ryan Gosling pronto a conquistare lo spazio in Project Hail Mary

Con le riprese ufficialmente concluse, il nuovo film di fantascienzasi prepara ail pubblico. Diretto dal duo creativo Phil Lord e Christopher Miller, il film è tratto dal romanzo di successo di Andy Weir, autore del famoso The Martian. La sceneggiatura è stata affidata a Drew Goddard, già noto per l’adattamento cinematografico di The Martian.La trama segue un astronauta solitario, interpretato da, che si trova nellocon una missione cruciale: salvare la Terra da un’imminente catastrofe. Con un cast stellare che include Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Bastian Antonio Fuentes, Isla McRae, e James Wright, il progetto promette un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.Il legame con The Martian: una formula vincenteclass="wp-block-heading">Il parallelismo trae The Martian è evidente, poiché entrambi i film nascono dalle opere di Andy Weir e condividono lo stesso sceneggiatore, Drew Goddard.