Los Angeles gli incendi aumentano e le autorità lanciano l’allarme | Sono tutti in pericolo

Gli occhi degli abitanti della California e degli Stati Unitipuntati verso Los, alle prese con un vastoo che ha colpito le colline di Pacific Palisades, un quartiere residenziale esclusivo a ovest della città. Le fiamme stanno continuando a propagarsi, alimentate dai forti venti. Un problema non da poco per le, tanto che in conferenza stampa è stato il capo dei vigili del fuoco della Contea, Anthony C. Marrone, a lanciare un nuovo allarme. Ha spiegato che i venti non si fermeranno, secondo il servizio meteorologico nazionale. E la situazione non è migliorata: «Glicrescono eallo zero per cento del contenimento.gli abitanti della conteain». Almeno due i morti nelle prime ore dell’o.Losin fiamme (Getty Images).