"La serie del superpremio venduta qui". Fanno festa sul Corso per l’estrazione

di Serena ConvertinoAREZZOSono le 19.Italia è semi deserto, in giro per il centro storico è un via vai, ma solo di camion e addetti ai lavori che smontano le casette del Natale ancora rimaste. Eppure, lanon è finita. Al numero 67 diItalia la tabaccheria Lorenzini registra una vittoria della Lotteria Italia da 50 mila euro. "Ma come, davvero?" alza le braccia in cielo ed esulta con un sorrisone e una risata Michela Lorenzini, la titolare del punto vendita. "Non lo sapevo, ma questa è una bellissima notizia, un ottimo premio, che bello!". L’informazione arriva inaspettata, e con Michela esulta anche una cliente abituale che seduta a fianco della porta di ingresso teneva compagnia alla titolare nell’orario vicino alla chiusura. La matrice vincente è in uno dei tanti pacchetti che Michela conserva dietro al bancone.