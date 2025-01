Sport.quotidiano.net - Il tecnico del Montevarchi predica prudenza. "Restiamo con i piedi per terra». Rigucci getta acqua sul fuoco

non alza l’asticella, neanche dopo la seconda vittoria consecutiva dal ritorno sulla panchina del. Ilfiorentino, per inciso, ha emulato il suo grande amico Roberto Malotti, il solo fino a domenica scorsa a centrare in epoca recente due successi di fila dall’arrivo al timone dell’Aquila. Accadde nel settembre 2019 quando i rossoblù s’imposero a Bastia ripetendosi in casa con il Tuttocuoio. Eppure, nonostante la conferma di carattere e gioco sfoggiata dalla squadra con la Flaminia l’allenatore sceglie il profilo basso ripetendo che l’obiettivo prioritario rimane la salvezza: "E’ vero che 25 punti sono un buon viatico – sottolinea il mister - con 17 gare da disputare. Per raggiungere quota 42, la soglia indispensabile a mio parere per restare in categoria, ci voglio ancora tanti riultati positivi.