Ha chiesto molta cautela | ombre sul compleanno di Kate Middleton cosa trapela

si prepara a festeggiare il suo 43esimogiovedì 9 gennaio. E per l'occasione avrebbe deciso di rompere le tradizioni. Per lei, l'anno appena passato non è stato affatto facile dopo la diagnosi di un tumore. Per un periodo, quindi, si è sottoposta alle cure, senza mostrarsi in pubblico. Per il suo, in ogni caso, avrebbe scelto di trascorrere una "giornata sobria, in un luogo diverso dal solito" insieme alla sua famiglia. La principessa del Galles, infatti, da quando è entrata a far parte della famiglia reale, ha sempre passato ilnella casa di campagna di Anmer Hall. Una scelta dovuta al fatto che i principi di Galles sono soliti festeggiare le feste di Natale proprio lì, ad Anmer, nella tenuta di Sandringham del re Carlo III nel Norfolk, in Inghilterra.