Esperia batte Carmignano e vola nelle zone alte

"Mercato", "recupero" e "posticipo". Sono le parole d’ordine del campionato di Terza Categoria, per quanto riguarda perlomeno gli ultimi giorni. Partendo dalla tredicesima giornata, la prima del nuovo anno, che è stata completata in via definitiva ormai due giorni fa con il posticipo del lunedì: l’Atleticoha sfruttato al meglio il fattore-campo, rifilando un netto 3-0 al(grazie alle marcature di Bertocci, Scilipoti e Bosco) ed issandosi così al quarto posto in graduatoria, in piena zona playoff. A regnare è tuttavia l’equilibrio, in quanto nella lotta per le posizioni che danno la possibilità di giocarsi la promozione in Seconda Categoria agli spareggi potrebbe inserirsi presto anche la Libertà Viaccia: gli uomini di coach Sensi hanno infatti una gara in meno rispetto ai rivali.