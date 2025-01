Ilfoglio.it - Diluvio

“Grappoli di candidi reticoli congelati, cristalli opachi, spumeggiavano come Alka-Seltzer. Oppure eruttavano dalle crepe nella roccia, piccole flatulenze nel buio che mandavano in alto frotte di bolle grosse come sassolini. O gorgogliavano da invisibili pori nel sedimento del fondo marino, formavano perline che restavano attaccate per un attimo e poi si liberavano da un soffice tappeto di sabbia. Sfrecciando avanti e indietro, salivano nell’acqua gelida. Una poesia folle scarabocchiata negli angoli non visti delle distese oceaniche”. E’ la prima delle innumerevoli visioni che costellano il mastodontico affresco distopico di Stephen Markley. Una carrellata cronologica che tratteggia l’America dall’Amministrazione Obama al 2040, dove si alternano via via personaggi portatori di istanze legate all’emergenza climatica e alla minaccia costante a cui è esposto il pianeta.