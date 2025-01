Ilfoglio.it - Da Zaki a Piperno: gli altri casi Sala

Leggi su Ilfoglio.it

Alle 15.30 l’aereo che riporterà Ceciliain Italia atterrerà all’aeroporto di Ciampino. Ad attenderla ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il governo si tratta di un successo diplomatico che ha consentito, dopo 21 giorni di detenzione, di riportare a casa la giornalista. Non è il primo risultato diplomatico ottenuto negli ultimi anni. Prima di Ceciliasono stati almenotre ia cui guardare. Un caso simile a quello difu quello della travel blogger Alessandra. Arrestata a Tehran nel settembre del 2022 e liberata poco più di due mesi dopo. Il 10 novembre un aereo atterrato a Cimpino l’aveva finalmente riportata in Italia. La nota divulgata allora da Palazzo Chigi è quasi identica a quella usata oggi per il rientro di: “Grazie a un intenso lavoro diplomatico oggi Alessiaè stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia.