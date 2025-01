Colpo del Barcellona mentre il Tottenham prolunga il contratto di Son

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 12:24:00 Ecco quanto riportato poco fa:Ilha risposto alle notizie che collegavano il capitano Son Heung-min alattivando una clausola nel suoche lo lega al club fino al 2026.L’attuale accordo di Son, firmato nel 2021, era di quattro anni ma conteneva l’opzione per gli Spurs di estenderlo di 12 mesi, cosa che hanno fatto per evitare di perdere il 32enne a parametro zero in estate.La potenziale disponibilità del sudcoreano avrebbe attirato l’attenzione del, ??che cerca soluzioni a prezzo ridotto visti i problemi finanziari.Siamo lieti di annunciare che abbiamo esercitato l’opzione dire ildi Heung-Min Son, che durerà fino all’estate del 2026 —(@SpursOfficial) 7 gennaio 2025Si pensava che anche il club della Liga fosse attratto da Son data la sua popolarità in Estremo Oriente e le potenziali opportunità commerciali che avrebbe portato.