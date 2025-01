Cecilia Sala torna a casa dopo 20 giorni di reclusione in Iran

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 8 gennaio 2025 –20dinel carcere di Evin, in, la giornalista italiana stando in Italia a bordo di un aereo decollato da Teheran“Un risultato straordinario che sottolinea l’efficacia e la dedizione del governo Meloni e dell’apparato diplomatico italiano”. Così, l’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 esprime profonda soddisfazione e sollievo per il ritorno in Italia della giornalista, resa possibile grazie a un complesso e intenso lavoro diplomatico e di intelligence condotto con successo dalle autorità italiane.“Questo è un giorno di gioia per tutta la comunità giornalistica e per il nostro Paese – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Giornalisti 2.0, Maurizio Pizzuto -. Desideriamo ringraziare il governo Meloni, le istituzioni e i professionisti della diplomazia italiana per l’impegno straordinario che ha portato al rilascio della nostra collega.