Cecilia Sala liberata le opposizioni | Grazie al governo per l’ottimo lavoro

(Adnkronos) – È stato accolta con un lungo applauso bipartisan nell’Aula del Senato la notizia della liberazione di, oggi 8 gennaio 2025. “Con grande gioia annuncio che la giornalistaè stataed è in viaggio verso l’Italia”, ha detto la presidente di turno, Mariolina Castellone. Per ilè intervenuta la sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi: “alla nostra diplomazia, alla nostra intelligence e alla leadership esercitata dalla nostra presidente del Consiglio”, ha detto l’esponente dell’esecutivo. Molti gli esponenti dell’opposizione che hanato la notizia, ringraziando ile chi ha lavorato perché la giornalista tornasse in Italia. A partire dalla segretaria del Pd, Elly Schlein: “La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile.