Cecilia Sala ai colleghi: "Ciao, sono tornata". Sarà ascoltata dai carabinieri. L'ipotesi: Mohammed Abedini non sarà estradato

“Il giornalismo non è un crimine”. Così l’organizzazione internazionale Reporter Senza Frontiere (Rsf) ha commentato la liberazione della giornalista italiana.“Il rilascio della giornalista italiana, detenuta dal 19 dicembre in Iran, è un enorme sollievo. – ha fatto sapere Rsf – Adesso devono essere liberati anche gli altri 25 giornalisti ancora detenuti nelle carceri iraniane”.ai: “”.dainonLa reporter è appena atterrata all’aeroporto di Roma Ciampino con un volo della Presidenza del Consiglio partito da Teheran alle ore 11 e 30 circa di questa mattina. Poco dopo il decollo, la premier Giorgia Meloni ha reso nota la liberazione die la partenza dell’aereo con a bordo la giornalista che è stata detenuta nel carcere per dissidenti di Evin per 21 giorni.