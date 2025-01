Terzotemponapoli.com - Caprile: “Cagliari per tornare protagonista”

Il commento del procuratore Graziano BattistiniIl trasferimento di Eliaalrappresenta una decisione chiave per la carriera del giovane portiere italiano. A parlarne è stato il suo agente, Graziano Battistini, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “? Una scelta professionale dettata dall’esigenza di giocare con continuità. Elia vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi del,” ha spiegato Battistini, sottolineando come il desiderio principale del calciatore fossein campo., figlio di un napoletano e legato affettivamente alla città partenopea, ha preso questa decisione per poter proseguire il suo percorso di crescita personale e professionale. “A Napoli è stato benissimo, ma sentiva il bisogno di un’esperienza che gli permettesse di esprimersi al meglio in campo,” ha aggiunto il procuratore.