Calcio Terza | Porta a Lucca allunga Calasanzio no

Pisa 8 gennaio 2025 – InCategoria girone A ilbatte 2 – 1 nel derby la Bellani e consolida la prima posizione con trentatre punti in tredici gare conservando l’imbattibilità stagionale. Al secondo posto si piazza il Fabbrica a ventisei punti, meno sette dai giallorossi, grazie alla vittoria esterna a Marina di Pisa contro i locali della Marinese che dunque sono scavalcati e scivolano al terzo posto. Il Via di Corte vince a Lajatico (1 – 2) ed il Pappiana batte il CB Pisa (3 – 1). Sangiualianesi quarti insieme al Marciana che pareggia 2 – 2 a Ponteginori. Il Pisa Ovest supera 4 – 2 il Filettole e tocca quota venti a braccetto col Via di Corte. Nel girone Bal comando con ventinove punti dopo il pareggio sul campo del Casciana Terme Lari terzo in classifica per 1 – 1.