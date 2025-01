Agi.it - Belloni chiarisce: "Non vado via sbattendo la porta"

AGI - "Una cosa ci tengo a dirla ed è l'unico motivo che mi fa rompere il riserbo che mi sono imposta in tutti questi mesi: nonviala". Lo dice Elisabetta- in un colloquio con "Il Corriere della Sera" - a proposito della decisione di lasciare, dal prossimo 15 gennaio, la guida del Dis. "Il tritacarne in cui sono finita in questi giorni - spiega - mi impone di chiarire quanto è successo e soprattutto di sgomberare il campo da illazioni che fanno male non tanto a me quanto al Paese, soprattutto in un momento così delicato". In ogni momento cruciale nella storia del Paese, rileva il Corriere della Sera, l'attuale direttrice del Dis è sempre stata indicata come la possibile candidata e anche con il nuovo annoha capito che "sarei tornata sulla graticola".