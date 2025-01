Noinotizie.it - Bari: un successo l’evento ecologico al parco Gargasole Domenica

Di seguito un comunicato diffuso da Retake:Più di 60 partecipanti, circa 15 kg di rifiuti (5 kg di indifferenziata, 6 kg di vetro e 3,5 kg di plastica) raccolti, e poi giochi di riciclo, laboratori e attività: risultati di assoluto rilievo perorganizzato da Retake ae andato in scena5 gennaio, all’interno del.I cittadini di– e tra questi il sindaco Vito Leccese – e i tanti bambini presenti hanno così cominciato l’anno con un’iniziativa dedicata alla propria città, prendendosi cura del– un luogo-simbolo della rigenerazione ambientale e non solo – e al contempo divertendosi con giochi di riciclo e laboratori artistici.All’iniziativa hanno partecipato anche le diverse associazioni che si prendono cura di questo scrigno di natura incastonato tra i palazzi, con ulteriori attività per i cittadini: laboratori di eco-design e moda sostenibile (Univox), percorsi sensoriali (Eugema), danza (The Studio), cucina (Rizomi) e vivaio (Autoctoni).