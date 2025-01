Lapresse.it - Banca Ifis presenta un’offerta per comprare Illimity bank

per. Come riferisce la stessasi tratta dipubblica di acquisto e scambio volontaria (Opas) sulla totalità delle azioni diper 298 milioni di euro. La decisione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione diriunitosi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ed è stata comunicata oggi al mercato.L’offerta resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite. In particolare,riferisce di avere proposto che per ciascuna azione diportata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dial 7 gennaio 2025.