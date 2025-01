Ilgiorno.it - Al Policlinico di Milano. Nata con un tumore di 6 etti. Doppio intervento record

Quando Anna èdi sette mesi alla Mangiagalli pesava un chilo e 600 grammi, e i seierano il peso di unper il quale è stata operata già due volte, la prima mentre era dentro la pancia della mamma. Ma l’hanno avuta vinta Anna (nome ovviamente di fantasia), i suoi genitori e i medici della clinica materno-infantile deldi, dal quale arriva il racconto di questa storia che è approdata al ritorno a casa della famiglia, in una provincia del Nord-Est. E anche se la bimba dovrà sottoporsi a controlli serrati per molti anni ancora, il suo futuro è assai diverso da quello che s’intravvedeva quando, alla sedicesima smana di gravidanza, un’ecografia ha svelato una grande massa cellulare anomala. Era un "teratoma sacro-coccigeo": unraro (colpisce un feto ogni 35 mila) che si sviluppa alla base del coccige (l’ultimo osso in basso della colonna vertebrale) durante la gravidanza.