Zonawrestling.net - WWE: Tutti i risultati del primo Raw su Netflix

Leggi su Zonawrestling.net

La prima puntata storica di Raw suè andata in onda da Los Angeles, con un’apertura speciale che ha visto Triple H e The Rock dare il benvenuto alla nuova era. Durante la serata è apparso anche Hulk Hogan, accolto però da una reazione contrastante del pubblico.Roman Reigns vs Solo Sikoa – Tribal Combat match per l’Ula FalaRoman Reigns ha sconfitto Solo Sikoa dopo 21 minuti e 29 secondi di battaglia. Il match ha visto l’intervento di numerose superstar, tra cui Tama Tonga, Jacob Fatu, Sami Zayn, Jimmy Uso, Kevin Owens e Cody Rhodes. Dopo la vittoria, The Rock è tornato sul ring per un momento significativo con il cugino Reigns.Rhea Ripley vs Liv Morgan – WWE Women’s World ChampionshipRhea Ripley ha conquistato il titolo in un match durato 11 minuti e 39 secondi.