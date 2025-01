Puntomagazine.it - Un passo storico per la chiesa: Suor Simona Brambilla nominata prefetto del dicastero

Leggi su Puntomagazine.it

Lasi Rinnova: Nomine Storiche pere il Cardinale Robert McElroyUna svolta storica nellacattolica: il Papa ha nominato, religiosa e missionaria,delper gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Si tratta di un’importante novità per la Santa Sede, poiché per la prima volta una donna assume un ruolo apicale in uno dei dicasteri vaticani. La decisione arriva dopo che il Papa aveva più volte espresso la sua intenzione di coinvolgere maggiormente le donne nella leadership ecclesiastica, e oggi la nomina disegna unsignificativo in questa direzione., 58 anni, originaria di Monza, ha alle spalle una carriera intensa, che la vede prima come infermiera professionale e poi come missionaria in Mozambico, dove ha lavorato nella pastorale giovanile.