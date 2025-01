Iltempo.it - "Un accordo sarebbe grandioso", Musk risponde a Salvini su Starlink

Leggi su Iltempo.it

. Altri Paesi in Europa chiederanno di poterlo utilizzare". Eloncommenta così un tweet su X del vice premier Matteoche parla di opportunità in caso di eventualeper l'utilizzo della connessione web tramite i satelliti diin Italia. Il leader della Lega aveva scritto un post in inglese: "Elonè una figura di spicco nell'innovazione globale: un eventualecon lui e SpaceX per garantire connettività e modernizzazione in tutta Italia nonuna minaccia ma piuttosto un'opportunità". "Sono fiducioso che il Governo si muoverà in questa direzione perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere", le parole del leader della Lega su X. Poi il tweet di: ". Altri Paesi in Europa chiederanno di poterlo utilizzare".