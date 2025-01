Ilgiorno.it - Tradizione rispettata. La Pesa Vegia fa il pienone: quattromila spettatori

Leggi su Ilgiorno.it

BELLANO (Lecco)Una marea umana, a perdita d’occhio. Quasi 4milapaganti hanno invaso Bellano per assistere alla, la rievocazione dell’emanazione di una grida nel 1605 cui cui il governatore Pedro Acevedo, Conte di Fuentes annullava un suo precedente editto e ripristinava in uso le vecchie unità di misura, laappunto. E poi ci sono i residenti, i commercianti, le centinaia di volontari e figuranti. Si stima che alla manifestazione andata in scena l’altro pomeriggio e l’altra sera durante tutta la giornata abbiamo partecipato almeno 10mila persone. "Lanon è una semplice festa, non è un evento ben riuscito, non è solo una rievocazione storica – spiega il sindaco Antonio Rusconi –. Laè l’essenza dell’essere bellanese, è la notte di tutte le notti, è la festa che scorre nel sangue dei bellanesi doc, migliaia di donne e di uomini che vivono un rito ancestrale in una piazza in riva al lago.