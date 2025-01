Leggioggi.it - Taglio al cuneo fiscale 2025 e nuove detrazioni: come funzionano e impatto sui redditi

La Legge di bilancio, con all’interno la conferma (con novità) delal, è stata pubblicata in Gazzetta lo scorso 31 dicembre. Si tratta della Legge 30 dicembre 2024 numero 207, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziarioe bilancio pluriennale per il triennio-2027”.Grazie alla pubblicazione in G.U. la legge di bilancio per l’anno corrente entra così in vigore dal 1° gennaio.Tra le principali misure in materia di lavoro e fisco, figura la riduzione del(articolo 1, commi 4-9) con l’obiettivo di aumentare il netto in busta paga spettante ai lavoratori dipendenti, attraverso una corrispondente diminuzione del peso di contributi e tasse.Nel testo della Manovraritroviamo altresì un ritocco alla normativain materia diper coloro che produconodi lavoro dipendente e taluniassimilati (articolo 1, comma 2, lettera b).