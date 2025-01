Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "In settimana ci faremo sentire": "L’espulsione di Coppola è stata vergognosa"

"Sono contento della gara che ho visto disputare dalla mia squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più rispetto all’avversario. Nel secondo nonostante il torto arbitrale subito siamo riusciti a rimanere compatti. Ci siamo difesi con ordine ed organizzazione dimostrando un grande spirito di squadra. Con un atteggiamento di sacrificio abbiamo dimostrato di non voler uscire sconfiti da Arezzo". È uno, quello che parla in conferenza stampa al termine di un pareggio a reti bianche contro l’Arezzo, che sulla scia del 2024 può aprire soddisfatto anche questo nuovo anno. Soddisfatto della squadra ma non della direzione di gara: "Oggi per l’arbitro èuna partita storta. Il match è stato gestito in modo molto negativo.di. In entrambe le ammonizioni non commette alcun tipo di fallo, anzi lo subisce nella prima circostanza.