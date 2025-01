Ilrestodelcarlino.it - Sold out per Drusilla in ’Venere nemica’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Posti esauriti, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, perFoer e il suo nuovo spettacolo. 'Venere nemica' andrà in scena questa sera alle ore 21. La pièce è scritta dalla stessa artista insieme a Giancarlo Marinelli e interpretato con Elena Talenti. Firma la regia Dimitri Milopulos. Venere, Dea della bellezza e dell’amore, esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani. A causa del rapporto con la sua misteriosa cameriera, Venere, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei ma agli eroi, ripiomba nel passato.