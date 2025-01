Ilrestodelcarlino.it - Settant’anni e in forma. Ecco la Pro Loco di Cagli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con una simpatica cerimonia in Comune, la Prodiha festeggiato un traguardo importante, il settantesimo anno della sua fondazione avvenuta nel lontano 1954. Alla presenza di un numeroso pubblico nel Salone degli Stemmi ha avuto luogo una serata speciale per commemorare questa importante ricorrenza ed è stata presentata una nuova pubblicazione, con foto e commenti dedicata alla lunga e preziosa attività della associazione. Un libro che acconta l’impegno di generazioni di volontari al servizio die del suo territorio. Dopo i vari interventi delle autorità presenti, Carla Remedia attuale presidente ha ricordato ed anche premiato i personaggi più meritevoli per il loro impegno passato e presente nelle varie attività svolte dalla associazione. Attività iniziate con grande slancio nei favolosi anni ‘60 attraverso iniziative per il lancio turistico della città e del Monte Petrano, un pianoro al tempo all’avanguardia, con una pista per go kart, pista per lo sci d’erba ed anche la Sagra della Fragola.