"Scuolabus, un ricatto per Villa Sant’Antonio"

"Le convenzioni sul trasporto scolastico del comune di Ascoli – dice l’assessore all’Istruzione Donatella Ferretti – che attualmente coinvolgono Roccafluvione, Folignano, Maltignano e Castel di Lama hanno lo scopo precipuo di superare gli sbarramenti amministrativi tra comuni, a vantaggio delle famiglie e a salvaguardia del diritto di scelta dei percorsi formativi". Si torna sulla polemica dei trasporti scolastici, già anticipata a settembre in consiglio comunale. "In pratica – continua l’assessore – il comune di Ascoli estende il proprio servizio di trasporto agli alunni dei comuni limitrofi". E poi la polemica arriva nel vivo: "Apprendiamo con sconcerto che il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, ha messo nella calza della befana dei suoi piccoli cittadini e delle loro famiglie, un ben amaro dono: oltre all’aumento delle rette dei nidi e della mensa, la revoca del trasporto al plesso dicome finora avvenuto e come regolato dalla convenzione con il comune di Ascoli.