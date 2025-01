Ilrestodelcarlino.it - Saldi, partenza positiva. Bene i centri commerciali

Primo fine settimana diinvernali promosso a metà. Anche a Casalecchio di Reno le "bazze", iniziate sabato con sconti dal 30% in su, hanno attirato numerosi consumatori, complice anche il ponte delle vacanze. Al centro commerciale Gran Reno, fin dalla mattinata, lunghe file hanno reso difficile trovare parcheggio, con posti auto quasi tutti occupati. Negozi affollati e tante borse tra le mani dei clienti. Eugenio, appena uscito da un negozio di abbigliamento, racconta: "Ho comprato due giubbotti per me e mio figlio, e una camicia, tutti a prezzi molto convenienti. Sono venuto per fare un giro, ma vedendo ine ho approfittato". Priscilla, invece, ha scelto iper acquistare regali post-natalizi: "Ho preso vestiti e accessori per la famiglia. Sono siciliana, ma ho vissuto e lavorato a Casalecchio, quindi sono tornata per fare acquisti approfittando degli sconti".