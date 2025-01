Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, Pairetto a Zaccagni: “Mi stai dando fastidio”

Un Derby importante quello che laha portato a casa. 2-0 netto sullache non può far altro che stare agli sfottò e alle prese in giro della tifoseria giallorossa. Ciò che più ha colpito i biancocelesti è che la vittoria degli uomini di Ranieri è arrivata in una stagione controversa, dove la Lupa sta facendo veramente molta difficoltà in termini di classifica. Ma come ben si sa i Derby non si giocano, bensì si vincono. Un detto secolare e che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua veridicità, dopo soli 18? di gioco.La, infatti, ha inflitto un duplice colpo rapido alla. I biancocelesti non hanno avvertito subito il dolore, ma con lo scorrere inesorabile del tempo la ferita si è fatta sempre più profonda fino a diventare motivo di resa. Certo è che poi il Derby è una partita sentita, accesa e dove basta una piccola scintilla per far scatenare il fuoco presente negli animi dei calciatori.